"¿Quién trajo los regalos ’Seur’?"

WYOMING SOBRE EL LIBRO DEL PAPA

El Papa Benedicto XVI publica un libro titulado ‘La infancia de Jesús’, donde hace unas afirmaciones que cambian la visión de la Navidad, en concreto del Portal de Belén. Dani Mateo explica unos datos necesarios para saber a qué se enfrentan. Y es que, el Pontífice asegura que en el portal de Belén no había ni mula ni buey, la estrella que guiaba a los Reyes Magos no era fugaz y que los Magos no eran reales. Eso sí, Jesús nació y la Virgen era virgen.