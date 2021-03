¿Por qué ha decidido Pablo Iglesias dar el paso de abandonar el Gobierno y presentarse a las elecciones madrileñas? El aún vicepresidente segundo responde a esta pregunta en El Intermedio, aseverando que "en política uno tiene que saber dónde es más útil".

En este sentido, el líder de Unidas Podemos ha afirmado que, quien "más puede sumar para liderar el espacio" de su formación en el Gobierno es la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que era necesario buscar una opción para la liderar la candidatura en Madrid ante el riesgo de que Isa Serra fuera inhabilitada, así como un "revulsivo para convencer a Más Madrid" de ir juntos.

"Uno tiene que asumir que le toca jugar donde le toca, a veces juegas metiendo goles y a veces te toca bajar a defender", ha ilustrado Iglesias, que ha insistido en la idea de que "cada uno tenemos que estar en el puesto donde seamos más útil". "Ahora soy más útil ganando el Gobierno de la Comunidad de Madrid y siendo el presidente de la Comunidad Madrid", ha sentenciado.

Preguntado por el Gran Wyoming acerca de si no le resulta difícil abandonar la Vicepresidencia Segunda tras lo mucho que le costó conseguirla, Iglesias ha admitido que "le duele", pero ha matizado: "No por lo que costara, sino porque me quedaban cosas por hacer".

"Creo que en política uno tiene que estar donde es más útil aunque sea difícil", ha reiterado no obstante, indicando que, a su juicio, "ahora es más útil que Unidas Podemos esté encabezado en el Gobierno por Yolanda Díaz", mientras él va "a ganar las elecciones" en Madrid. "En política uno tiene que estar donde toque, aunque sea difícil", ha concluido.