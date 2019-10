Manuel Burque está convencido de que "las vacunas son malas". Advierte que no se trata de un bulo, porque lo ha leído en un estudio y porque también lo dice Forocoches. Su cuñado es quien le ha pasado ciertas informaciones que defienden el movimiento antivacunas, y que el doctor Roi Piñeiro, experto en infectología se encargará de desmontar.

Preguntado por si es partidario de que las familias vacunen a sus hijos, el doctor es tajante: "Evidentemente, las vacunas han salvado millones de vidas. Estoy a favor de cualquier tipo de vacunación". "Recomiendo todas, las financiadas por el sistema público y las que no. No me deja dormir tranquilo que haya un niño no vacunado que pase por delante de mis ojos y yo no haga nada", zanja.

El reportero le dice que "es un poco sospechoso" que defienda las vacunas desde una consulta y le reprocha al doctor que se sabe que "las vacunas provocan autismo" mostrándole un supuesto artículo científico.

"Esto es un artículo publicado en 1998 y en su momento fue un jarro de agua fría para millones de médicos de todo el mundo: no pasó ningún comité de ética ni de investigación clínica", argumenta el experto. Además, explica que el autor del artículo estaba creando una nueva vacuna frente al sarampión y quería desprestigiar la que ya había para poder vender la suya. Y añade: "Está demostrado por un tribunal británico".

Burque saca a relucir otras informaciones y bulos que se difunden en diferentes foros con la apariencia de ser científicos. Un ejemplo, "que las farmacéuticas vacunan de enfermedades que ya no existen". El doctor le pide que no le "traiga foros para hablar de Ciencia".

"Hay que informarse mejor. Solo hay una enfermedad en el mundo que está radicada, la viruela, y fue gracias a las vacunas", sentencia.

Después, Burque le explica al médico que él tiene una verruga y que le funciona bien con homeopatía. "Las verrugas se curan solas", le corta el experto.

Por último el reportero muestra la canción que ha hecho una pediatra antivacunas. "No le pongas la vacuna, que le puedes enfermar y aunque ahora no lo notes la salud le va a costar", reza la canción. "Algo tan pegadizo no puede no tener razón", dice Burque, a lo que Piñeiro responde con la promesa de hacerle una canción con ritmo si así le convence de que las vacunas son necesarias.

Manuel Burque también entrevista a la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. Esta insiste, como el médico, en la importancia de las vacunas.

"Con el corazón en la mano le digo que las vacunas son buenas", sentencia la ministra, que le pide a Burque y a todos los antivacunas que se informen en las páginas correctas.