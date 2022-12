RAJOY ECHA BALONES FUERA CON LA CORRUPCIÓN

Mariano Rajoy se ha desvinculado de la corrupción en el PP y ha señalado que se trata de casos aislados y no de una trama de financiación ilegal del partido. Wyoming no ha podido evitar responderle: "Usted fue durante años secretario general del PP, ¿de verdad me está diciendo que no tenía la más mínima sospecha de lo que hacían algunos en su partido?, ¿pensaba que los macroactos electorales se pagaban solos?"