El pequeño Nicolás: “Esta cara es un pase VIP para entrar donde a mí me salga de la brenca”

JOAQUÍN REYES IMITA A FRANCISCO NICOLÁS GÓMEZ IGLESIAS

Francisco Nicolás Gómez Iglesias es el nuevo invitado de ‘El Intermedio’ o como quiere que le llamen: ‘El pequeño Nicolás, con licencia para molar’. El joven, encarnado por Joaquín Reyes, se ha hecho fotos con Aznar, Aguirre, o Botella, pero aspira a hacerse una foto con "la persona actualmente más importante del PP: el juez Ruz". "Sólo gente tope gama, no tengo foto con gente de clase media". El joven ‘agente del CNI’ confiesa que no estaba contento con su vida y se dijo: "Si no te gusta tu vida, invéntatela", y así empezó todo.