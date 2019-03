Joaquín Reyes es Rodrigo Rato: "¿Qué he hecho para avergonzaros tanto? ¿Hundir Bankia?"

MANO DERECHA DE JOSÉ MARÍA AZNAR

Rodrigo Rato ha pasado de ser uno de los prohombres del PP, a ser declarado persona non grata en Génova. Para explicar cómo está viviendo esta situación, el exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, encarnado por Joaquín Reyes, visita 'El Intermedio'. Y es que no entiende por qué le han dado de lado en el PP "¿Qué he hecho para avergonzaros tanto? ¿Hundir Bankia? ¿Acogerme a la amnistía fiscal? ¿Tener 78 cuentas en 13 bancos? ¿Blanquear capitales? Yo saqué el dinero fuera como hizo mi padre", comenta.