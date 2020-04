El objetivo de Jorge Ponce durante la cuarentena es recopilar en 'La caída del Imperio Humano' todos los archivos posibles para contar a la gente del futuro cómo es este mundo que ahora estamos padeciendo.

En esta ocasión, trata de explicar cómo organizamos nuestra economía. "Lo hacíamos a través de un sistema llamado capitalismo que se basaba en el libre mercado y la propiedad privada", arranca el reportero.

"Según los capitalistas puedes comprar cualquier cosa con dinero para que sea tuya. Y lo que es tuyo es tuyo, y si no te gusta vete a Cuba", cuenta Ponce, que indica que Cuba era "una isla en la que se concentraban todos los males de nuestra época"

Además, explica que la sociedad estaba dividida en clases: "Alguien montaba una fabrica y contrataba a obreros que recibían dinero por fabricar una cosa, y con ello podían comprar lo que habían fabricado", concluye.

Así, "cuanto más dinero tenías, más cosas podías comprar. Nuestra sociedad de dividió entre ricos y pobres. Ser pobre era peor". "Los ricos podían comprar de todo, y cuanto más caro y más absurdo, más rico eres", añade.

"Gracias la capitalismo pudimos dividir a a los países también: los de arriba eran el primer mundo, y los de abajo el tercer mundo. Los del primer mundo hacíamos de todo y comíamos mucho; los del tercer mundo no tenían nada de nada, y no les dábamos nada porque no se nos ocurrió", asegura el reportero.

Otros momentos destacados

En otra ocasión Ponce explicó el fútbol, el deporte más popular de este tiempo a la civilización del futuro. "A las mujeres les pagábamos menos, por lo que sea. Era una costumbre que teníamos", explica el reportero.