"Hola, personas del futuro. Os grabo este mensaje desde el año 2020. Si estáis viendo este vídeo es porque nuestra civilización desapareció hace millones de años", afirma Jorge Ponce, quien se ha propuesto una importante misión: explicar a las civilizaciones del futuro cómo éramos.

En esta edición de 'La Caída del Imperio Humano' de El Intermedio, Ponce ha querido abordar el que fuera "el deporte más popular de este tiempo": el fútbol, un deporte que "consistía en meter esta cosa redonda en esta otra cosa rectangular dándole golpes con el pie", explica.

"¿Parece fácil verdad? ¡Pues explicádselo a Benzema!", espeta Ponce, que detalla que "cada partido lo jugaban 22 ejemplares de nuestra raza, a los que llamábamos futbolistas". Además, el presentador señala estos "fueron ganando cada vez más poder en nuestra sociedad y se convirtieron en millonarios". "Con tanto dinero, todo estaba a su alcance: coches de lujo, yates, mansiones... quizá por eso algunos practicaban la austeridad en su estilismo y se vestían como el típico muchacho que ayuda en una ferretería", reflexiona Ponce.

Sin embargo, "poco a poco y con tanto poder" los jugadores fueron enloqueciendo y con ellos, sus peluqueros. Estos, explica Ponce, "entraron en una espiral de demencia en la que ponían en práctica las mayores aberraciones: el cruasán invertido, la boñiga capilar, los espaguetis putanesca...".

Pero es que, además, los futbolistas tenían otras particularidades únicas que les distinguían del resto de la especie: "A pesar de que a la mayoría no les gustaba demasiado leer, cubrían su cuerpo con letras tatuadas", afirma Ponce, que añade que también fueron "pioneros en el campo de la Medicina, en concreto en la prevención del coronavirus, por eso siempre hablaban tapándose la boca con la mano". Pero no solo tenían esta particularidad, Jorge Ponce destaca irónicamente que eran los "únicos en la raza humana en donde no existía ningún homosexual".

Las futuras generaciones podrían preguntarse si es que no había mujeres futbolistas. "Hombre, pues claro. Lo que pasa es que en general a nuestra hembras les pagábamos menos, a las futbolistas también y, claro, no eran muy conocidas" explica Ponce. "Sí, esto de pagar menos a las mujeres era una costumbre que teníamos, por lo que sea", concluye para reflejar el machismo de la sociedad en 2020.