Lo que pasa desapercibido en el juicio del 'procés': estas son las reacciones del magistrado Luciano Varela

El juicio del 'procés' está siendo uno de los procesos judiciales más cubiertos mediáticamente. Sin embargo, hay imágenes que se escapan a los ojos de los espectadores.

Por ello, Dani Mateo nos muestra en este vídeo de El Intermedio lo que está pasando desapercibido en este proceso, como son las reacciones de Luciano Varela. "Cada vez que se monta un pollo en la sala Luciano Varela se echa las manos a la cabeza", señala.

Pero esa no es su única reacción, también ha llegado a mostrar, en algunas declaraciones, su cabreo. "Es una persona que, a todas luces, no quiere estar ahí. Se pregunta ¿por qué me saqué la oposición a juez? Si quería aguantar a chavales me tendría que haber hecho profesor de instituto", asegura Dani Mateo.

Para finalizar, le manda un mensaje de ánimo a este magistrado desde El Intermedio: "Todos lo estamos sufriendo"

