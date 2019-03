La insólita rueda de prensa del consejero de Sanidad andaluz: "No puedo dejar a alguien con cataratas pegando trompazos contra la pared"

El consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, ha ofrecido una rueda de prensa para ofrecer las cuentas de la Consejería. "Menos mal que le tenemos para explicar las cosas claras", defiende Dani Mateo. "Está tiesa como la mojama", dice Aguirre sobre la situación financiera de la Consejería.

Dani Mateo responde alarmado: "Espero que no se expresase así cuando era médico. Imaginaos que dice 'no se ha podido hacer nada por el paciente, ha quedado tieso como el capirote de un nazareno". El consejero ha continuado su explicación: "Yo no puedo dejar a una persona con una catarata bilateral pegando trompazos contra la pared porque no puedo concertar la operación con alguien de fuera". Mateo tiene clara la solución y propone que "hasta que les operen que les den unos cascos y unas rodilleras".

Después, durante la rueda de prensa ha tenido problemas para seguir con su presentación. "¿No la habéis preparado? Si lo mandé en PowerPoint", reprendía Aguirre a su equipo. "Fijaos en el flash de las imágenes, ¿quién lleva el mando?", proseguía el político desconcertado.

"No sabemos si la sanidad pública necesita contratar los servicios de hospitales privados, pero lo que es imprescindible es que contrate ya los servicios de un informático", sentencia Mateo.

