Este es el regalo que Messi le hizo a Zapatero y que al expresidente le da "rubor" explicar

Dani Mateo pide que dejen en paz a José Luis Rodríguez Zapatero: "Él no está para la alta política, tiene la cabeza en otro sitio porque está enamorado".

Y es que nada más comenzar una entrevista radiofónica, y al ser preguntado por cómo se encontraba, decidió comentar lo enamorado que estaba de su mujer: "Estoy y sigo muy enamorado, esto es fantástico. ¿Cómo me voy a quejar si he sido presidente del Gobierno y estoy súper enamorado de mi mujer?, sería lo más injusto que podría hacer en la vida", declaró el expresidente.

"Está a full, súper súper enamorado, compatibilidad 100%. José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa son la pareja perfecta, ¿qué podría salir mal?", se pregunta Dani Mateo.

Pues, según el presentador, una tercera persona llegó a interponerse entre la pareja. Y esa persona fue Leo Messi, "aprovechando un momento de debilidad del presidente".

"Un día, cuando era presidente pero ya no estaba en mis mejores momentos, (Messi) me regaló una camiseta del Barça con una dedicatoria muy cariñosa que no reproduzco porque me da un poco de rubor", relató Zapatero en la entrevista, asegurando que esto le tiene también "enamorado".

"Aprovechar que alguien está de bajón para hacerle regalitos y camelártelo... ¿qué le pusiste ahí?, ¿un beso con carmín?, ¿tú número de teléfono?, ¿o algo más íntimo?, como la declaración de la renta", bromea Mateo.

Eso sí, el presentador no deja pasar la oportunidad de felicitar al expresidente: "Enhorabuena por esa defensa del amor".