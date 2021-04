Dani Mateo destaca en El Intermedio la última batalla de la izquierda y la derecha en Twitter, "el merendero de los insultos". Todo comenzó cuando Íñigo Errejón destacaba en un tuit que la revista 'Time' se ha hecho eco de la propuesta de Más País de reducir la jornada laboral a cuatro días.

Tras ver este tuit, Andrea Levy, concejala de Cultura en Madrid, ha ironizado afirmando que esa portada era falsa: "No le paséis a Errejón portadas que se viene arriba el pobre", respondía la política en otro tuit en el que además adjuntaba una foto de la portada de 'Time' en la que no se ve la noticia. Pero el zasca se ha convertido en boomerang, ya que ha dado la vuelta y le ha dado a ella ya que la autora del artículo ha aclarado que la portada era real y que correspondía a la edición europea y no la británica. ¿Cómo ha sido la reacción de Levy? Dani Mateo destaca que ha hecho "la técnica del avestruz". Puedes ver su análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.