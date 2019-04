DANI MATEO ALUCINA CON EL ESCRITO

Manuel Muñoz Molina, el hombre que intentó besar a la líder de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez, ha apelado ante la Audiencia Nacional señalando que Rodríguez no es "timorata" o "de tal debilidad emocional que un simulacro de beso le haga sentirse gravemente humillada". Dani Mateo no ha dudado en comentar con ironía: "Si no eres una mujer segura ti misma, valiente y fuerte puedes aguantar perfectamente que se te echen encima".