La Organización Mundial de la Salud ha lanzado la campaña 'We Are Family' para animar al planeta a cantar y bailar contra la pandemia la mítica canción del grupo 'Sister Sledge'. Aunque muchos se han unido, Dani Mate cree que "esto no tiene sentido".

"Nos recomiendan combatir el virus cantando y bailando una canción diciendo que somos una familia, ¿no era en la familia donde más nos contagiamos?", dice incrédulo. Además, destaca que esta propuesta es poco original porque lo de hacer una canción contra la COVID-19 "ya se ha hecho y se ha hecho mejor". Desde 'Médicos sin fronteras' que te dice cómo no coger el virus a la balada 'Por la misma causa', en el vídeo se muestran algunos ejemplos de ello.

En otra ocasión, El Intermedio recogió el momento en el que, durante la primera ola de la pandemia, Tedros Adhanom, director de la OMS, tuvo un pequeño ataque de tos mientras comparecía sobre la evolución del coronavirus. Tras beber agua, bromeó: "Tranquilos, no es coronavirus", haciendo estallar en risas al auditorio.