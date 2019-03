Dani Mateo: “Este hombre lleva un capirote y seis caipiriñas”

NAZARENO BORRACHO EN PLENA PROCESIÓN

Participar en las procesiones de Semana Santa es una profesión de riesgo y ‘El Intermedio’ tiene pruebas. Y es que las procesiones cada vez son más peligrosas, por eso, Dani Mateo da unos consejos para evitar sufrir accidentes: si llevas un paso, no corras; si llevas un paso corriendo y te caes, no insistas; evacuar profusamente el contenido intestinal; y no beber.