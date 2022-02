Sandra Sabatés informa en el plató de El Intermedio de la última hora de la crisis en Ucrania. Estados Unidos ha alertado de que Rusia cuenta con el 70% de las fuerzas necesarias para una invasión total en Ucrania. Para tratar este tema, El Gran Wyoming conecta con el corresponsal de El Intermedio en Estados Unidos, Guillermo Fesser.

Eso sí, nada más conectar en directo, el presentador realiza una pregunta que deja incrédulo a Fesser. "¿No había otra pregunta? es que esta no me la tengo preparada. Me dijisteis que me ibais a hacer preguntas fáciles", afirma el corresponsal sorprendido a Wyoming, que contesta: "Pasapalabra". Puedes ver el cómico momento en el vídeo de arriba.