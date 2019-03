“No traslado el problema de la mendicidad. Digo que aquí no”

Gonzo se traslada a Benidorm para entender la polémica que ha suscitado un anexo a una ordenanza en la que permitirá imponerse sanciones a los ‘sin techo’. Juan Ángel Ferrer, concejal no adscrito a Benidorm, “no quiere que por una cuestión estética se haga una ordenanza de tipo policial”. “La repuesta es coger al mendigo, darle un billete de autobús y desplazarlo de Benidorm”. El objetivo último del anexo es “puramente estética”.

Cuenta que no es bueno confundir la mendicidad con la delincuencia. Yo creo que una persona que está pidiendo en la calle que es lo único que tiene no podemos perseguirla, multarla y encima quitarle el perro. Ese no es el mejor de los espíritus sociales y menos de un partido socialista que es el que en estos momentos está gobernando esta ciudad”.

Explica que Benidorm “no tiene un albergue municipal, no tiene comedor social ni un espacio donde un indigente pueda ducharse”.

Gonzo, conociendo por qué a suscitado tanta polémica esta decisión, entrevista al propulsor del anexo el concejal de Seguridad José Marcet que cree que ha generado polémica porque “el tema de la mendicidad se da mucho a la hipocresía y a la demagogia. Se regula porque el problema no es la mendicidad real el problema lo genera la falsa mendicidad”.

Explica que la ordenanza “nace para evitar los grupos organizados que se aprovechan de los seres humanos”. Los mete todos en el mismo saco porque “es preferible hacer una ordenanza genérica para luego nosotros diferenciar con los servicios sociales”.

El concejal niega que les den un billete de autobús para mandarle al albergue de Alicante o a su casa. Gonzo le enseña el primer punto del protocolo, a lo cual Marcet responde: “No está en primer lugar porque sea el más importante”.