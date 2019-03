Pedro Gómez es el enviado especial de ‘Al Rojo Vivo ’ que hace guardia cada día en la casa de Luis Bárcenas. El periodista cuenta cómo es su día a día, esperando a las puertas de la casa del extesorero. “La jornada se hace larga y pesada”, asegura.

Lleva 3 meses en el portal, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde esperando a que diga algo más que “pedro está dormido”, declaraciones que hizo el extesorero un día que a Pedro le pilló desprevenido.

Gómez asegura que Bárcenas es “callado, elegante, serio y considero que es una persona muy inteligente”. El periodista cuenta a Gonzo que era “muy usual cuando llevaba un portafolios que después hubiera una denuncia al PP”.

Nunca lo ha visto de sport, “siempre con americana y corbata”. Le ha visto utilizar hasta 5 coches, coches de alta gama. Ahora, lleva un coche más utilitario. A la mujer de Bárcenas, últimamente la ven poco, suele moverse en taxi. Alguna vez la han preguntado pero nunca ha querido contestar.

Pedro asegura que no le importaría nada que un día Bárcenas le contestara a una pregunta. “Señor Bárcenas, si no le importa a usted contésteme a una pregunta. Yo le doy a elegir si quiere, y usted me contesta”.