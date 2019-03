José Mujica analiza la situación economómica de algunos gobiernos: "La política no es una ciencia, es un arte"

EL EXPRESIDENTE RESPONDE EN EL INTERMEDIO

The Very Best of El Intermedio recuerda la entrevista de Gonzo a José Mujica. El periodista le preguntó por los entresijos del ejercicio del poder, como la rendición de la clase política a los intereses de instituciones económicas. Lo difícil es convertir a los enemigos en aliados, por eso la política es "un arte", según Mujica.