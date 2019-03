Fernando Martínez-Maíllo: "Tenemos que tener predisposición al diálogo, y la tenemos"

LA PARTICULAR RONDA DE CONSULTAS DE GONZO

El vicesecretario de Organización del PP explica a Gonzo que "si el PSOE toma la decisión de abstenerse, Rajoy aceptará el encargo del rey". Dice que el "no es no" de Sánchez era "demasiado simplista" y que hablaban con "muchos socialista que decían cosas que no decía Pedro Sánchez".