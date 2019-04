ASEGURA QUE "NO HAY UN TRATAMIENTO PEDAGÓGICO"

El escritor y autor de 'Patria', Fernando Aramburu, explica a Gonzo en El Intermedio que con respecto a la época franquista "todavía se siguen activando conflictos de un pasado en el que no vivimos". Dice que "no hay claridad ni deseo de saber explicar razonadamente lo que pasó". "Todavía hay fosas comunes que no se abren, en Alemania la figura de Hitler sirve como caricatura", asegura.