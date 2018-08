Baltasar Garzón: "Que el PP diga que la condena de Gürtel no va con ellos es un desprecio a los ciudadanos"

El primer juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, aseguró en El Intermedio que "las instituciones han funcionado como debían a pesar de las dificultades que desde el minuto uno puso el PP utilizando todas las artimañas posibles". Además contestó a las palabras que dijo Mariano Rajoy sobre "una trama contra el PP": "No hubo ninguna trama, hubo cumplimiento estricto de la ley y eso lo dice la sentencia".

"La sentencia de la Gürtel tiene una carga política gravísima": Baltasar Garzón y las certezas de la caja B del PP

Además, el juez Baltasar Garzón, inhabilitado en 2012 como magistrado del Tribunal Supremo a consecuencia de su instrucción del caso Gürtel, analizó las certezas en torno a la financiación irregular del PP que arroja la sentencia del caso: "En la época en la que acontecen los hechos, la financiación irregular de los partidos políticos no era delito pero la sentencia deja claro que se estaban incumpliendo las reglas de juego".

Así de claro habla Baltasar Garzón de las presiones que recibió por el caso Gürtel: "Investigaron hasta a mi familia"

"El propio Luis Bárcenas me presentó denuncias, el PP también... La presión mediática fue tremenda, se me investigó, se abrieron vías permanentes en mi contra..." Así de claro habló Baltasar Garzón, el juez que destapó el caso Gürtel, sobre las presiones recibidas durante su instrucción del caso. "Lo que le puedo decir al señor Rajoy, ahora que puedo hablar con más libertad, es que no hubo una trama contra el PP sino un cumplimiento estricto de la ley", apuntó el magistrado.

Baltasar Garzón desvela "el detalle que nadie recuerda" y que pudo acabar con la instrucción del caso Gürtel

"Cuando el caso Gürtel estaba en el TSJM, el juez archivó la causa provisionalmente como que no había responsabilidad de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias". Así relató Baltasar Garzón el detalle que podría haber acabado con la instrucción del caso de corrupción en el PP. El desaforamiento del extesorero popular reavivó el caso una vez regresó a manos de la Audiencia Nacional.