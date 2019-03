“Alcaldesa, ¿usted sabe cómo se dice en inglés ‘yo dimito’?”

EL INTERMEDIO I A LO GONZO

Gonzo ha ido al ayuntamiento de Madrid para cubrir la rueda de prensa que ha dado Ana Botella con motivo de la huelga de basuras. Sin embargo, el colaborador no ha podido asistir a la comparecencia ya que no estaba acreditado. El periodista gallego asegura que no iba a molestar a la alcaldesa. De hecho no le iba a formular ninguna pregunta sobre el tema de la limpieza, sino una de índole lingüística.