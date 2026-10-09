Fesser, sobre la crisis de la vivienda en EEUU: "Trump ha recortado impuestos a los ricos y ahora en lugar de un avión, tienen siete"

"De cada de cada 13 personas que estén firmando un contrato de alquiler o de compra, uno va a ser desahuciado antes de que lleguen las Navidades", asegura Guillermo Fesser sobre la crisis de la vivienda en EEUU.

En plena ola contra la crisis de la vivienda en España, Guillermo Fesser explica en el plató de El Intermedio que la situación en Estados Unidos no es mucho mejor. "Ahora mismo, de cada de cada 13 personas que estén firmando un contrato de alquiler o de compra, uno va a ser desahuciado antes de que lleguen las Navidades", asegura el corresponsal, que señala que "el 20% de los jóvenes de entre 25 y 34 años todavía vive con sus padres", algo que en Estados Unidos "es una aberración, una vergüenza social".

Y es que en EEEUU "la gente se va a los 18 años a la universidad y no vuelve", explica el periodista, que, sin embargo, insiste en que en la actualidad es muy difícil independizarse allí ante l elevado precio de los pisos mientras que los salarios "no han subido desde los años 70". Fesser destaca que "vivir en Estados Unidos ahora mismo de una forma decente se supone que vale 25 dólares la hora", sin embargo, la realidad es que se está pagando a"7,25 dólares a la hora".

Por ello, los jóvenes de EEUU deben usar más del 50% de sus ingresos al alquiler, algo que les imposibilita para tener una vida de calidad. "¿Cómo vives con el resto? Con lo que valen los seguros médicos y con lo que vale todo", afirma Fesser, que explica el motivo de esta situación.

El periodista señala a las políticas fiscales de Reagan, Bush y, sobre todo, Donald Trump, que han recordado los impuestos a los ricos bajo el pretexto de que así se genera más empleo y riqueza. Lo que ha llevado a que mientras el resto de ciudadanos no puede comprarse una casa ni vivir de alquiler, los ricos "en lugar de un avión tienen siete, en lugar de un yate de 200 metros es de 500 metros y en lugar de un bonus en Navidad por efectividad de un millón es de diez".

Otro ejemplo que explica Guillermo Fesser es la diferencia de impuestos que deben pagar ya que mientras un ciudadano normal puede pagar como mínimo un 15 por ciento en impuestos, empresas como Amazon pagan un 1,37 por ciento e incluso a Disney "le sale a devolver".

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