El colaborador de 'El Intermedio' enseña las fotos de Núñez Feijóo y Marcial Dorado a los ciudadanos gallegos. Las imágenes les sorprenden porque “uno es político y otro contrabandista”. Allí conocían a Marcial Dorado desde hace muchos años, desde la ‘Operación Nécora’.

Los que son de por allí, conocen el negocio del tabaco, del narcotráfico “y quiénes eran desde los años 80”. Y es que, “muchos negocios se abrieron gracias a ellos”.

No se creen que Feijóo no supiera a qué se dedicaba Marcial. “Es un poco difícil” que no se enterara. “Era un personaje muy popular en la época”. Las explicaciones del presidente de la Xunta no son convincentes pero “tiene que mentir porque si no dimitiría”.