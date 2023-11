El Gran Wyoming arrancó este jueves El Intermedio con la noticia del día: España ya tiene un nuevo presidente del Gobierno. Sin embargo, el presentador no había tenido 'tiempo' para mirar quién había salido elegido, y su sorpresa fue mayúscula al enterarse: "Por fin la cámara ha dado el apoyo al recién nombrado presidente. No me he enterado... ¿quién ha sido? ¿Pedro Sánchez? ¿Me estás vacilando, no? Joder, vaya pájaro", bromeaba.

Así, instaba a que "no se enteren en Ferraz": "Esa gente va a empezar a gritar 'Sánchez, me gusta la fruta'", añadía. Puedes escuchar el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.