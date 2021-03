El Gran Wyoming se 'pone en el papel' de Mariano Rajoy para conceder una entrevista a Dani Mateo. Una de las preguntas obligadas es cómo se defiende de las acusaciones que Luis Bárcenas ha vertido sobre él, a lo que Rajoy 'responde': "No tengo nada que decir a tales injurias, agravios, afrentas y ultrajes. Lo que todo el mundo sabe es que ese señor del que usted me habla me asestó una puñalada por la espalda", se defiende, pidiendo a Dani Mateo que no haga más escarnio. "Me preocupaba por él, le decía: 'Luis, sé fuerte', y lo ha sido, para clavarme el estoque".

Sobre los sobres con dinero que el extesorero 'popular' afirma que le dio al expresidente del PP, asegura que los únicos sobres que ha acumulado a lo largo de su vida son los de la liga de fútbol. "La buena memoria que tiene para el fútbol y la poca para recordar como se llevaba la contabilidad en su partido", responde el entrevistador, y añade otra pregunta: "¿Es usted M. Rajoy?".

Durante la entrevista, Dani Mateo le pregunta sobre la multa que le pusieron por saltarse el confinamiento para andar y Rajoy le responde enseñándole cómo hace el "trekking sin desplazamiento" para que no le vuelvan a multar. Ambos acaban la entrevista haciéndolo al unísono.

Bárcenas se 'sincera' con Dani Mateo

