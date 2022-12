PORQUE "AMIGOS, 'THE CORRUPTION IS THE AIR'"

El Intermedio celebra 'San Maletín', "el día de los investigados por corrupción con 'Corrompido', su ángel del dinero"

El Gran Wyoming destaca que, "mientras todo el mundo celebra el Día de San Valentín, El Intermedio celebra 'San Maletín', un día muy especial con 'Corrompido', el ángel del amor al dinero". Uno de los protagonistas han sido, sin duda, Rafael Hernando y sus "cobras a los periodistas".