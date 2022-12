Hemos visto a Carmen Calvo, Elsa Artadi, Albert Rivera, Pablo Casado... pero, ¿dónde está Pedro Sánchez?, ¿diseñando un plan estratégico para afrontar esta situación?, ¿convocando un gabinete de crisis en la Moncloa?, ¿buscando en Linkedin un relator que no cobre mucho a última hora?

Dani Mateo desvela dónde ha estado Pedro Sánchez hoy: en la Moncloa, "pero preocupándose por el futuro de España". Y con "futuro" Dani Mateo se refiere a los jóvenes. En concreto a la selección femenina sub 21 de fútbol tras ganar el Campeonato del Mundo el pasado diciembre. “Algunos pensaréis que el tema del relator es más urgente, pero ¿cuántos goles a metido el relator ?", bromea Mateo.

También ha recibido a un grupo de chavales, enseñándoles su despacho. Aquí no recibe críticas, "sólo dibujitos", dice Mateo. Incluso ha chocado la mano a uno de los niños. "¿Habéis visto lo enrollado que soy?, no me llaméis Pedro, llamadme Peter. No lo llaméis Moncloa, llamadlo país de nunca jamás, un lugar lejos de los aburridos problemas de los mayores y de donde se puede escapar de las preocupaciones de los mayores, para eso tenemos el Falcon", dice Dani Mateo.

Por otra parte, Wyoming presenta la figura del 'Relathor': el ser "demoníaco" que tomará notas en las negociaciones entre el Gobierno y el Govern.

Y es que además, El Gran Wyoming desmonta en este vídeo la dura crítica de Pablo Casado a Pedro Sánchez. El presidente del PP asegura que lo del relator es "lo más grave que ha sufrido el país desde el 23F".