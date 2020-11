El detective privado Wyo recibe un encargo, un caso por resolver. Así, se da cita en un bar con Problemas Muñeca Martínez, la 'secretaria' de Jorge Fernández Díaz. "Necesito protección. Durante años fui su secretaria y tengo información comprometida. Lo sé todo", le confiesa la joven, que demanda ayuda.

Pide al detective Wyo que se centre porque, asegura, su vida "corre peligro". "Necesito otra identidad, un lugar donde esconderme y una Magnum 44. Tengo las 43 primeras y me falta esa para la colección", dice en tono jocoso. El detective le asegura que en sus manos no corre peligro. "Estarás a salvo aunque sospecho que me voy a meter en un lio", y es que Wyo no se ha podido resistir a los encantos de la que fuera 'secretaria' del político. "Me han dado muchas puñaladas en el cuerpo pero no sé si voy a resistir a una más en el corazón", le confesa.

En otra ocasión, Cristina Gallego analizó en El Intermedio los motivos por los que el exministro de Interior "no debería ser imputado". Aseguró "es un santo": peregrinó a Las Vegas y tienen un "ángel de la guarda".