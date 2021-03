"Ya conocemos el coronavirus, pero ahora una nueva enfermedad se cierne sobre nosotros extendiéndose sobre nuestra geografía y afectando cada vez a más ciudadanos", destaca Cristina Gallego en El Intermedio al presentar "una extraña dolencia que padecen, sobre todo, hombres de Vox cuando se acerca el 8M".

Se trata de "SME, Síndrome Machista Estacional" y uno de los últimos afectados por este síndrome es Rafael Azor Rodríguez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la localidad granadina de Baza. Cristina Gallego muestra en este vídeo cómo a este político del partido de Santiago Abascal se le "empezaron a manifestar los síntomas durante un pleno municipal": "Comenzó con un síntoma típicos del 'SME', irritabilidad extrema hacia el 8M y ceguera repentina que le impide reconocer a las mujeres". Y es que Azor afirmaba que no apoyaba el 8 de marzo porque no representaba a la mujer real, ya que al frente de ese día "hay mujeres que no son mujeres".

Pero hay más indicios de que Azor tiene este síndrome como "taquicardias cada vez que ve a una mujer practicando un deporte" y la "necesidad irracional de piropear a las mujeres". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver sus machistas palabras y la tajante respuesta de Cristina Gallego.

