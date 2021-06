Cristina Gallego se convierte en el plató de El Intermedio en la abogada defensora de Toni Cantó después de enterarse de que Isabel Díaz Ayuso no ha contado con el exmiembro de Ciudadanos para su nuevo Gobierno regional. "Me veo en la obligación de denunciar a la presidenta madrileña por despido improcedente", destaca Gallego, que detalla que, en concreto, sería por "no contratación improcedente" al no haber firmado ningún contrato.

"Señores del jurado, mi cliente llegó a un acuerdo verbal con Isabel Díaz Ayuso, ella le daría un cargo a cambio de que él la alabara constantemente durante su campaña", destaca Cristina Gallego, que muestra en el vídeo principal de esta noticia todas las pruebas que demuestran cómo Toni Cantó dio la cara por Ayuso. Incluso, en su afán por ganar votos con Ayuso la comparó con Madonna.