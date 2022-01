Cristina Gallego realizó en el plató de El Intermedio un irónico análisis sobre Antonio Miguel Carmona tras salir a la luz que había fichado por Iberdrola: "No conocéis al verdadero Carmona, un hombre íntegro al que no se le puede comprar con nada". Así lo recordó Gallego al mostrar varios vídeos en los que Carmona afirmaba que no había dinero en el mundo a cambio de sus principios. "Yo no tengo precio", insistía el entonces portavoz socialista en Madrid.

"Seguro que pensó que Felipe González también había fichado por una eléctrica y no se puede ser más socialista que él", reflexionó Cristina Gallego, que ironizó sobre el fichaje: "Solo lo haría para que las multinacionales no tuvieran tantos beneficios haciendo que unos pocos fueran a sus bolsillos". Incluso, Gallego recordó un tenso rifirrafe de Carmona con Iglesias por criticas las puertas giratorias.