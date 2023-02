Andrea Ropero se desplaza hasta San Fernando de Henares para entrevistar a Nines Garoz, una mujer afectada por las obras de la Línea 7 del Metro de Madrid que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre. A consecuencia de los temblores, las paredes de su piso se han agrietado y este mismo enero se quedó atrapada dentro de su casa porque se "desencajaron las puertas", recuerda la mujer el mal trago que pasó y cómo una de las vecinas acudió a recatarla.

Y, es que, debido a las obras este pasado enero ella y todos sus vecinos se quedaron en la calle, algo que recuerda con dolor: "Me parece fatal que la Comunidad de Madrid no tenga empatía con la gente tan mayor", confiesa al mismo tiempo que se rompe. "Solo nos dejaron entrar a por cosas". Esta es la razón por la que vive con las maletas hechas. "Esto me supera", desvela a la periodista en el vídeo que puedes encontrar sobre estas líneas.