Juan Antonio Bayona acaba de llegar de Hollywood y confiesa que la gala de los Oscar es como se ve en la tele: "Si te parece aburrida, ahí también es así".

'Lo imposible' ha recaudado más de 45 millones de euros, cuando películas como 'Harry Potter' o 'Crepúsculo' no suelen superar los 25 millones de recaudación... "Bayona, estás forrao', ¿no?" pregunta Dani Mateo. Juan Antonio cuenta como anécdota que ellos hicieron una porra al salir la película, en la que él no participó porque es supersticioso, y la porra "más bestia" era de unos 30 millones.

Pero a Dani lo que le interesa fue la fiesta que hace Madonna después de la gala de los Oscar, "¿cómo es el baño de Madonna?", les pregunta. Juan Antonio asegura que no pisó el baño y su hermano confiesa: "Yo meé en el jardín".

Pero el director cuenta que también ha hecho videoclips, además de películas, entre ellos de 'Camela'. Dani enseña fragmentos del videoclip de 'Cuando zarpa el amor' y le pregunta si la separación de Camela tiene algo que ver con los videoclips que él les hizo. Bayona reconoce: "Estoy un poco preocupado, porque hice también uno de 'Ella Baila sola' y se separaron".

Y con todas estas supersticiones del director, Dani no entiende cómo va a tirar el Goya al mar, como se estaba diciendo en las redes sociales, y Juan Antonio le explica: "El Goya no es nuestro, así que, que se lo lleve el mar", aunque confiesa que se va a hacer una copia para guardarlo de recuerdo. Dani no entiende nada y le aconseja: "Quédate el Goya y tira al mar el videoclip de Camela".