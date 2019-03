Mili Hernández y la homosexualidad en los años 90: "Sabíamos que si no tomábamos las calles, no íbamos a conseguir nada"

El barrio madrileño de Chueca era muy diferente en los años 90 La comunidad gay todavía tenía que luchar por derechos como el matrimonio o la adopción y se en una zona, considerada por algunos como muy marginal.

"Era un barrio muy degradado, la plaza era el mercado de la droga. Nadie quería montar un negocio y en la estación de Metro no se bajaba nadie porque les atracaban", explica Mili Hernández, copropietaria de la librería Berkana.

En el 1993 abrió el primer local gay a pie de calle y con escaparate. Este espacio se convirtió en un lugar de peregrinaje par todo aquel que necesitaba una historia con la que sentirse identificado. "La gente tenía miedo a entrar, para muchos poner un pie en la librería era asumir su homosexualidad", señala.

Y, aunque muchos dieron este primer paso, el resto de la sociedad iba a otro ritmo. "Sabíamos que si no éramos visibles, no tomábamos las calles y no explicábamos a la sociedad quiénes eramos los gays, las lesbianas y los transexuales, no íbamos a conseguir nada", concluye.

De hecho, Mili recuerda cómo medían las primeras manifestaciones "para para poder sacar a la gente a la calle sin que tuvieran miedo".

Visibilizar temas como la anorexia, el cáncer o el sida: esta fue la receta de 'Farmacia de Guardia' para triunfar

Recordamos, de la mano de dos de sus protagonistas, un ritual que marcó la vida televisiva de los españoles en 1993: 'Farmacia de Guardia'.