Xavier Colás, tajante: "Trump en realidad no sabe lo que está haciendo; veremos hasta dónde llega su show"

Xavier Colás, excorresponsal de 'El Mundo' en Moscú, analiza las negociaciones sobre Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, y asegura que Trump "no es un animal televisivo, no un animal geopolítico" y duda que sea "un maestro de la negociación".

Mañana en Múnich, 60 jefes de Estado se reúnen en la Conferencia de Seguridad, donde Volodímir Zelenski ya ha dicho que no se reunirá con Trump para tratar el fin de la guerra en Ucrania. Para Xavier Colás, excorresponsal de 'El Mundo' en Moscú, estamos ante "el mazazo esperado", si bien considera que "no es lo mismo que te cuenten la cogida que verla".

El periodista opina que "Trump no sabe lo que está haciendo en realidad" y que "en las próximas horas vamos a ver hasta dónde llega su show". Para él, el actual presidente de Estados Unidos "es un animal televisivo, no un animal geopolítico". De hecho, incluso duda que sea "un maestro de la negociación".

"A una negociación con Vladimir Putin tú no llegas diciendo por adelantado que Rusia tenía su parte de razón al enfadarse con la ampliación de la OTAN", apunta Colás, que añade que Trump "ha entregado tantísimas cartas antes de sentarse, que da la sensación de que cuando se siente con Putin, no va a quedar prácticamente nada que negociar de Ucrania y va a negociar respecto a Europa".

En este sentido, señala que un mes antes de estallar la guerra en Ucrania, Putin hablaba de mover la estructura de la OTAN a posiciones de 1997, lo que "significa dejar a los Bálticos y Polonia en pelota picada".

"Putin empezó esta guerra sabiendo que, aunque la OTAN tenía más fuerza, tenía menos determinación, que a Estados Unidos no le importa Ucrania y a la Unión Europea no le importa tanto, y la llegada de Trump es la materialización de esas fantasías", reflexiona Colás, que asegura que "Putin no es peligroso acorralado, sino cuando piensa que tiene las fichas muy bien colocadas".