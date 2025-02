Jordi Évole, sobre los medios de comunicación: "Estamos constantemente santificando la polémica"

"El problema es pensar que lo que yo he hecho no es televisivo". Así de contundente defiende Jordi Évole su entrevista a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay de casi 90 años, y agrega que, "seguramente es mucho más televisiva que otra cosa", pero el problema es que "nos hemos convencido de que lo televisivo es lo que va picado, tiene ritmo, donde uno contesta al otro...".

"Yo creo que eso no es así", añade, sino que "hay una tendencia a simplificar argumentos". "Estamos constantemente santificando la polémica", afirma Jordi Évole en este vídeo, en el que critica que siempre haya, "en una tertulia o en un informativo, réplica y contrarréplica de un político a otro".

Además, afirma, que "se hace con una especie de libro de estilo" y aprovecha para criticar las voces en off de algunos informativos. "Me ponen muy nervioso", confiesa sobre estas líneas, ya que, como indica, las personas "no hablamos así".