Roma Gallardo ha calificado a Joaquín Castellón de "cornudo", asegurando que mantuvo relaciones sexuales con la expareja del presentador y que aparece en Conspiranoicos por un "ataque de cuernos". Un bulo que Castellón se ha encargado de desmentir y ha invitado al 'youtuber' a sacar las conversaciones que asegura que tiene con la mujer en cuestión.

Sin embargo, para Antonio Maestre desmontar el bulo de Roma Gallardo no cree que vaya a tener repercusión entre sus seguidores: "Las estrategias de este tipo lo que buscan es coaccionar, coaccionar para que tú no actúes. Esto es recurrente. Te voy a hacer un pronóstico: tú acabas de desmontar el bulo en tiempo real de una manera rotunda. No va a servir de absolutamente nada. Lo que va a variar es que ahora vas a recibir otro tipo de insultos".

"No va a servir de nada para sus seguidores que se haya desmentido en tiempo real el bulo y que se haya demostrado que es un mentiroso. Porque hay una cosa que se llama la disonancia cognitiva, que habla de que todos aquellos que siguen estas conspiraciones, cuando se desmiente de manera rotunda, el cerebro sigue viviendo en esa dinámica de mentira y conspiración. Esto es lo que van a hacer los seguidores de Roma Gallardo. Contra esos no se va a poder hacer nada", ha añadido.