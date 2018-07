Pablo Chiapella: “Me ha dejado clarito que en la pareja son sólo dos: ella y su amante”

LA EX DEL HUMORISTA

El actor y también humorista Pablo Chiapella demuestra su particular sentido del humor con un monólogo en el que deja claro que él es feliz. Explica que su novia le ha dejado y lo lleva con dignidad porque lo ha dejado atrás y ya no piensa en ella: “Qué hija de puta”, comenta. Y es que él ha llegado a ‘El Club de la Comedia’ para hacer un monólogo sobre el oso panda pero como le han sacado el tema… habla de su ex.