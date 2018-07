Explica que fue así: "Mi hermana mayor es promiscua, tirando a guarra. Una vez me dio por asomarme a la mirilla cuando estaba con su novio de los martes... Joder colega, y pensar que mis padres me querían llevar al psicólogo porque me chupaba el dedo".

Por todo ello, Rovira explica que la adolescencia "es una etapa 'mu complicá', la catalogaría como una etapa de efervescencia hormonal. A un adolescente habría que asegurarlo contra incendios porque esta hecho de paja y eso en verano arde".