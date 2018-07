Eva Hache: “Recéteme pastillas pequeñas que si no se me hace bola”

VISITA AL DOCTOR

La presentadora de ‘El Club de la Comedia’ acude al médico porque se encuentra muy cansada y con mal cuerpo. Eva Hache tiene miedo por si es grave pero confía en la profesionalidad del doctor ya que hará todo lo que le recete “excepto dejar de fumar, de beber, de comer con sal, con grasas, los postres, los dulces… se tienen que mantener. Y no me mande hacer deporte que me da mucho asco”, asegura. Al final acaba cogiendo el recetero para recetarse ella misma.