Eva Hache: “¿De monólogos me vas a hablar tú a mí?”

LOS CONSEJOS

“A mí no me gustan los consejos. Ni la gente que los da”, explica Eva Hache. Según la presentadora de ‘El Club de la Comedia’ no valen para nada, excepto para echarte la culpa porque el otro ha metido la pata. Y es que a los españoles les gusta mucho hablar sin saber. La anfitriona del programa cuenta un par de anécdotas que ha vivido dando consejos.