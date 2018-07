Raúl Cimas: “Ha sido una experiencia orgásmica”

“¡Qué publicazo, qué publicazo!”. Con esta frase Yolanda Ramos, que se estrena en el Club de la Comedia, expresa su satisfacción tras su monólogo contra el deporte que ha hecho reír al público. Contenta y agradecida por formar parte del equipo no cesa en repetir “brutal” que demuestra que posiblemente quiera repetir. Tras ella, finaliza José Luis Gil que confiesa que se lo ha pasado muy bien y que "aunque la adrenalina me seca la garganta, he estado muy a gusto”.

Leo Harlem, un veterano del programa, afirma que “está encantado y que no entiende porque le pagan, que debería pagar él por ir a El Club de la Comedia”. Y Raúl Cimas, entre aplausos, confiesa que ha sido “una experiencia orgásmica”. Cierra la noche Txabi Franquesa que “ha gozado como un cerdo en un charco”.