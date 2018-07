Alexandra Jiménez: "No se pueden cambiar las normas de casa de tus padres, hay cárceles con horarios más flexibles"

UN DOMINGO EN CASA DE LOS PADRES

La presentadora de 'El Club de la Comedia' cuenta cómo es su vida desde que se fue de casa de sus padres. Alexandra Jiménez explica que todos los domingos come en casa de sus padres, pero no por obligación, "por chantaje emocional, cualquiera no va". Cada domingo, a las dos en punto, ahí está Alexandra, "como un clavo". "No se pueden cambiar las normas de casa de tus padres, hay cárceles con horarios más flexibles", comenta.