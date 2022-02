María Teresa entra de nuevo al piso donde vivió cuando era un bebé. Es la casa que ha heredado al morir su padre, quien la abandonó cuando ella solo tenía dos años. El equipo de Cazaherederos consiguió encontrarla e informarla de la noticia y ella aceptó la herencia.

Su padre murió en una explosión de gas que se produjo "adrede" en la casa y está tal y como la dejaron entonces. Jalis de la Serna recuerda que el seguro podría reclamar a los herederos el importe que abonaron por la reparación del edificio tras la explosión.

Cuando María Teresa entra a la casa alucina al ver cómo en el techo tenía luces verdes y rojas, un delito de lesiones, armas, balas... "Describe bastante bien todo lo que mi madre me ha contado de él", confiesa.

Es al encontrar su libro de familia con su nombre y una foto de su boda con su madre cuando Teresa no puede evitar emocionarse: "No sé cómo pudo vivir tantos años con la conciencia tranquila sabiendo que tenía una hija que no conocía".