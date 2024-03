"Carla tenía que estar de alguna manera". Albert Espinosa da un paso más allá en este 'camino a casa' de Norma Duval, que acepta con agrado ver un fragmento de una entrevista de su hermana pequeña Carla, que falleció hace ya 13 años. "Yo te lo permito todo", dice ella con un hilo de voz.

En la pantalla de la tablet que lleva el presentador aparece Carla recordando los momentos más felices de su infancia junto a su inseparable compañera de juegos, Norma. "Cuando se iban mis padres de casa, ella se asomaba a la ventana y decía 'ya se han ido' y entonces salía corriendo y sacaba un traje de mi tía que nos había regalado de color lila, se lo ponía y empezaba a maquillarse. Yo tenía tres años y decía 'yo también'. [...] Cuando mis padres llegaban, yo seguía con los labios pintados", contaba ella con gracia.

Tanto Albert como Norma lloran en las butacas del teatro Calderón en el que ahora se encuentran. "Qué guapa está y cuánto la echo de menos. Era más como una hija que como una hermana y es una herida que nunca se cura. [...] Al final, a todas las familias nos falta alguien. Si no es un hermano es tu madre, es tu padre, es tu mejor amigo, es tu novio, es tu marido... siempre hay alguien que falta. Hay que sobrellevarlo y hay que aceptarlo, pero yo no lo acepto. Ella no debería haberse ido tan pronto, sobre todo porque no le tocaba".