"He tenido que ir al psicólogo y cuando se lo cuentas es cuando vas tomando conciencia de lo ocurrido", afirma Fernando Tejero, recordando algunos de los episodios más duros de su infancia. Su madre enfermó cuando él era un bebé de 9 meses y su tía fue quien lo cuidó y lo crio desde entonces. El actor pasea conCon ella se mudó hasta los 14 años, cuando fue a ella a quien le diagnosticaron cáncer, narra mientras pasea con Albert Espinosa hasta la casa en la que vivía con ella.

Es en ese momento en el que tuvo que volver a vivir con sus padres. "Cuando yo tengo ese cambio de una casa a otra, para mí, a pesar de que eran mis padres y mis hermanos, era una familia nueva". El actor confiesa un duro pensamiento que le rondaba entonces por la mente. "Por aquella época yo era creyente y llegué a pedir que me muriese yo antes que mi tía. Me arrodillaba. Puede sonar muy fuerte, porque yo era un chico feliz, pero la persona que se me iba era mi todo".

Hasta bien mayor, cuenta, dormía agarrado de la mano de su tía, que no lo soltaba en toda la noche. "Me pasaba las noches llorando", asegura. Pero poco a poco, gracias a un walkman que le regalaron, empezó a refugiarse en la música. Es en este momento cuando 'Espi' y 'Fer' llegan al portal de la vivienda.