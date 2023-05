Albert Espinosa recorre con Fernando Tejero el camino a casa que el actor seguía desde su colegio, donde realizan una parada para reflexionar sobre la vida. "No me considero una persona valiente, me falta valentía para muchas cosas, como saber decir que no, me moriré sin saber decirlo", afirma el conocido actor.

Y es que el escritor le somete a un divertido test personal a través del intercambio de cromos. Sobre el sexo, Fernando Tejero confiesa que está "canino" últimamente. "No me vendría mal", reconoce, entre risas, el actor, que también reflexiona sobre la suerte: "Hay que currársela".