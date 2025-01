Rocío, de 'Patio Romano', al ver la elegante decoración de 'Misa de 12', el restaurante de Rafael: "Es demasiado clasista"

Los propietarios de los restaurantes 'Patio Romano', 'Tu Pescaíto' y 'Fusión Lío Córdoba', visitan el local de Rafael Fuillerat, 'Misa de 12'. Para empezar, tienen que valorar el espacio: tanto la terraza como el interior del local. "Para mí esto define perfectamente a Rafa", asegura la dueña de 'Tu Pescaíto' nada más entrar.

Con unos adornos y una mantelería sofisticada, a Rocío le parece que "es demasiado clasista" y "de marqués". "Sabía que tenía que venir aquí de camisa ", opina Raúl, mientras se pasea por el elegante restaurante. "Pues a mí no me tiene que decir nadie cómo tengo que venir a un sitio a comer", le responde Rocío. "Me molesta que critiques cosas que luego tú tienes en el restaurante", le contesta Raúl.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tenso momento que se ha formado a raíz de la valoración.